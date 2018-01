Britse topman cateringconcern verongelukt bij crash Sydney

Aan boord van het watervliegtuig dat gisteren crashte in een rivier bij Sydney zaten vijf Britten, onder wie de topman van de grootste cateraar ter wereld, de Compass Group. Richard Cousins keerde met zijn twee zoons, zijn vriendin en haar dochter terug naar Sydney, nadat ze in een exclusief restaurant langs de Hawkesbury-rivier hadden gegeten.

Het watervliegtuig, eigendom van een bedrijf dat korte toeristische vluchten verzorgt, stortte kort na het opstijgen in de rivier. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Behalve de vijf passagiers kwam ook de Australische piloot om het leven.

De 58-jarige Cousins zou in maart afscheid nemen bij de Compass Group. De multinational, verzorgt in vijftig landen zowel maaltijden als facilitaire diensten. In Nederland biedt het concern onder meer onder de naam Eurest werk aan 5000 mensen.