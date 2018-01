Dode bij brand in zorgcomplex Buren

Bij een brand in een appartementencomplex in de Gelderse plaats Buren is een dode gevallen. Volgens regionale media gaat het om een bewoner. De politie kan dat nog niet bevestigen.

De brand woedde in een appartement op de bovenste verdieping van het gebouw, waar mensen wonen met een beperking. De bewoners van de andere zeven appartementen op die verdieping zijn geƫvacueerd en ergens anders opgevangen.

Rond 07.30 uur had de brandweer het vuur onder controle. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.