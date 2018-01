De eerste wekdienst van 2018: nieuwjaarsduiken, wijzigingen en uitrusten

Ander nieuws uit de nacht:

• Tijdens de jaarwisseling zijn in Arnhem acht jongeren gewond geraakt toen het balkon waarop ze stonden, instortte. Ze maakten een val van ruim drie meter. Alle gewonden zijn ter plekke behandeld.

• De Mobiele Eenheid is in Den Haag de straat op gegaan, omdat er met vuurwerk naar agenten werd gegooid. Een cameraman van RTL Nieuws is in de Schilderswijk ook met vuurwerk bekogeld. Hij is in het ziekenhuis gecontroleerd.

• Een automobilist is in Culemborg ingereden op twee voetgangers. De politie weet niet of het een ongeluk was of niet. Een voetganger raakte lichtgewond.