In het westen van Costa Rica is een klein vliegtuig neergestort. Tien Amerikaanse toeristen en twee bemanningsleden uit Costa Rica zijn daarbij omgekomen, zegt de Costa Ricaanse regering.

Het vliegtuigje stortte neer in bergachtig gebied in de buurt van Punta Islita, in de provincie Guanacaste. Het vliegtuig vloog vervolgens in brand.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag gaat na of er Nederlanders bij betrokken zijn.