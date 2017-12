Bewoners ontruimde woningen Hoogezand weer naar huis

In Hoogezand zijn vanavond vanwege een gaslek 90 huizen ontruimd geweest. Volgens de brandweer is het gaslek ontstaan doordat er zwaar vuurwerk in het riool is gegooid, waardoor een gasbuis is gescheurd. Inmiddels zijn de woningen weer vrijgegeven en kunnen de bewoners terug naar huis.

Netbeheerder Enexis heeft het lek gedicht en de woningen geventileerd. Ook het riool is gespoeld. In één huizenblok is het gas nog afgesloten, Enexis legt daar een noodaansluiting aan.

Omwonenden werden via NL-Alert opgeroepen om in het gebied geen vuurwerk af te steken.