Honderden Nederlanders vast in Innsbruck: 'Er is niets geregeld'

Door hardnekkige mist zijn alle vluchten op de luchthaven van Innsbruck stilgelegd. Duizenden passagiers zitten daardoor vast. Ook de vluchten van Transavia van en naar Innsbruck zijn allemaal geannuleerd. Vanuit de luchthaven in Oostenrijk kunnen 650 mensen daardoor niet naar Nederland terugkeren.

Transavia probeert naar eigen zeggen accommodatie voor de getroffenen te regelen in of bij Innsbruck. Reizigers klagen juist dat er niets geregeld wordt door de luchtvaartmaatschappij. Zo kreeg Daniël van Bussel een brief in handen gedrukt waarop werd gemeld dat hij zelf naar onderdak moet zoeken: door de drukte in dit seizoen mag de maatschappij geen hotelkamers reserveren.