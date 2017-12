Een arrestatieteam van de politie heeft vanmiddag op vakantiepark Efteling Loonsche Land een verwarde man aangehouden. Hij had gedreigd dat hij een wapen bij zich had.

Andere huisjes op het park werden uit voorzorg ontruimd. De man had zichzelf opgesloten in het vakantiehuisje. Hij was alleen. De politie heeft een onderhandelaar ingezet om hem eruit te praten, schrijft Omroep Brabant.

De man werd na medische controle overgebracht naar het bureau.