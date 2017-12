Zwaargewonde schietpartij Rotterdam overleden

Een man die vrijdag zwaargewond raakte bij een schietpartij in Rotterdam, is vandaag in het ziekenhuis overleden. Volgens verslaggever Robert Bas is het slachtoffer een bekende van de politie en wordt de schietpartij gezien als een liquidatie. De politie is op zoek naar de dader of daders.

Vrijdagavond vond de politie de zwaargewonde man in de Socratesstraat. Getuigen hadden schoten gehoord en daarna een donkergetinte man zien wegrennen. Hij had een rode plastic supermarkttas bij zich.

De politie heeft een groot rechercheteam op de zaak gezet. Met een buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden die in de buurt zijn gemaakt hoopt de politie meer te weten te komen over de liquidatie.