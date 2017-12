Trek in een oliebol of appelflap? Achteraan aansluiten s.v.p.

Het is zondag, maar veel bakkers zijn open. In verschillende plaatsen staan voor hun winkel of kraam rijen met liefhebbers van oliebollen en appelflappen. Vooral bij de verkopers die vorige week hoog scoorden in de jaarlijkse oliebollentest van het AD, is het druk.

Brokking (zevende in de AD-oliebollentest) in IJsselstein zegt de tel van het aantal verkochte bollen inmiddels kwijt te zijn. Drie jaar geleden, toen Brokking de verkiezing won, gingen er zo'n 200.000 oliebollen over de toonbank, schrijft RTV Utrecht.

Bakkerij Hogenboom in Houten heeft lange rijen voor de deur. De eigenaar zegt door te bakken zolang er klanten zijn.