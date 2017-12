Brand in oude zwembad Kampen, veel rook

De veiligheidsregio heeft gemeten: er zaten geen grote hoeveelheden giftige stoffen in de rook en er lijkt geen gevaar te zijn voor de volksgezondheid.

De gevel- en dakplaten van het pand stonden in brand. Omdat het vuur tussen de platen woedde, was het lastig te blussen, schrijft RTV Oost. Het is nog niet bekend waardoor de brand is ontstaan.

Het zwembad is niet meer in gebruik; het staat op de nominatie om gesloopt te worden.