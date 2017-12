Het beste van 2017: lijstjes, baantjes en #bestnine

Bingewatchen!

Netflix is bijna niet meer weg te denken uit veel huishoudens en dat is te merken aan de cijfers van 2017. Afgelopen jaar keken we namelijk met zijn allen op de wereld ruim 140 miljoen uur Netflix per dag. Dat is meer dan een miljard uur per week.

De dag waarop de meeste mensen gebruikmaakten van de streamingdienst was 1 januari. Waarschijnlijk waren we brak of wilden we uitrusten. In Mexico keken de meeste mensen elke dag naar Netflix. Wereldwijd keek de gemiddelde Netflix-gebruiker zestig films per jaar.

De top-5 van series die gezinnen het liefste samen keken:

1. Stranger Things

2. 13 Reasons Why

3. A Series of Unfortunate Events

4. Star Trek Discovery

5. Gilmore Girls: A Year in the Life

En dan een uitschieter: één persoon keek elke (ja elke) dag Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl.