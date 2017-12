Congo zet traangas in tegen protesterende kerkgangers

In de Congolese hoofdstad Kinshasa is het onrustig door protesten bij kerken tegen president Joseph Kabila. De autoriteiten hebben wegblokkades ingericht en drijven betogers uiteen met traangas. Protesten zijn verboden.

Volgens mensenrechtenorganisaties zijn twee mannen door de veiligheidsdiensten doodgeschoten.

De Congolezen gaan de straat op na een oproep van katholieke activisten. Die deden een appèl op de bevolking om na de zondagsdienst de straat op te gaan. Eerder werd door de autoriteiten al het internet en sms-verkeer geblokkeerd.

De betogers willen niet dat Kabila de grondwet wijzigt. Die wijziging is voor Kabila vereist om een derde termijn president te kunnen zijn. Een jaar geleden sloten Kabila en de oppositie een akkoord waardoor Kabila voorlopig president kon blijven. Voorwaarde was dat er voor eind 2017 verkiezingen zouden plaatsvinden. De kiescommissie heeft die gepland op 23 december volgend jaar, eerder zou niet mogelijk zijn.

Schokgranaten en bijbels

Bij verschillende kerken in Kinshasa kwam het vandaag tot opstootjes en rellen. De politie spoot volgens een leider van de oppositie traangas in een kerk in Bandalungwa, een wijk in Kinshasa. Ook in Barumbu werd bij een kerk traangas ingezet, evenals schokgranaten. Zo'n 300 kerkgangers zwaaiden met bijbels en zongen liederen. Een groepje van twaalf misdienaars is opgepakt, meldt persbureau AFP.

Kabila volgde in 2001 zijn vader op, nadat die door een aanslag om het leven was gekomen.