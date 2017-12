Derk Bolt over ontvoering: ik had wel een klein Stockholmsyndroompje

Bolt is inmiddels alweer twee keer terug geweest in Colombia. "Natuurlijk met een ander gevoel dan voorheen. Ik denk vooral: het zal toch niet weer gebeuren." Hij merkt dat de ontvoering invloed heeft op zijn werkwijze. "Als iemand vroeger zei dat het gevaarlijk was, dacht ik: nou dat zien we wel, ik ga zelf wel even kijken. Nu blijf ik eerder gewoon in de auto zitten."

"Het is natuurlijk lastiger filmen als je je niet vrij kan bewegen, maar daar kan je ook wel mee spelen", vertelt Bolt die voor Spoorloos de hele wereld over reist om mensen op te sporen en te herenigen met familie in Nederland. "Dan laat je gewoon zien dat het gevaarlijk is. Zodat de kijker het ook weet."

Extra spanning dus als hij op pad is, maar dat vindt hij niet per se negatief. "Nee, want ik merk dat reizen door veilige gebieden juist een beetje saai is geworden. Ik kom net van het platteland van Ecuador. Daar gebeurt nooit wat. Reizen in een gebied waar misschien wel een paramilitair achter een heuvel staat, is toch interessanter."

Gratis bier

De zaak waarvoor hij ├╝berhaupt naar Colombia was gereisd in juni heeft hij overigens later gewoon tot een goed einde gebracht. Dat was voor een groot deel te danken aan zijn ontvoering. Die gebeurtenis was namelijk groot nieuws en op tv werd ook uitgebreid over de zaak gesproken.

En dus ook over de reden dat Bolt en Follender in Colombia waren. "De mensen die we zochten, zagen dat ook en die hebben zich toen gemeld. Later hebben we die hereniging gewoon gedaan, maar dan wel op een veilige plek."

"Dat was nog een hele happening, want iedereen wist wie wij waren en wat er was gebeurd. Mensen kwamen van heinde en verre naar ons toe, zelfs met paard en wagen. We kregen ook veel gratis bier, weet ik nog."