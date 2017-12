Puigdemont roept Madrid op tot politieke onderhandelingen

De voormalige leider van Catalonië Puigdemont wil dat de Spaanse autoriteiten met hem onderhandelen over wat hij noemt zijn legitieme regering. Puigdemont sprak via sociale media vanuit Brussel, waar hij naartoe vluchtte na het uitroepen van de onafhankelijkheid van zijn regio.

Hij zei dat Spanje de uitslag van de verkiezingen van 21 december moet erkennen en politieke onderhandelingen moet beginnen met de legitieme regering van Catalonië. Partijen die voor een onafhankelijk Catalonië zijn, kregen de meeste zetels in het parlement.

17 januari

De Spaanse premier Rajoy schoof Puigdemont en zijn regering in oktober opzij toen het Catalaanse parlement stemde voor onafhankelijkheid van de rest van Spanje.

Rajoy zei gisteren dat hij het parlement op 17 januari bijeen wil roepen. Het is maar de vraag of de partijen die voor onafhankelijkheid zijn een meerderheid zullen krijgen: acht parlementariërs zitten nog in de gevangenis of in het buitenland.