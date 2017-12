Het bizarre van Mosul: 'Het verkeerde, nog levende kind werd begraven'

Vorig jaar oktober, drie dagen voordat Iraakse regeringstroepen het offensief begonnen op IS, ging AFP-fotograaf Ahmad Al-Rubaye naar Mosul. "Het voelde als mijn plicht. Dit was het belangrijkste verhaal dat ik in mijn hele leven als fotojournalist kon verslaan. Ik wilde de wereld het leed van de burgers laten zien. Ik wilde deze mensen een gezicht geven."

Al-Rubaye volgde de strijd in Mosul tegen IS onafgebroken. Hij was soms maanden van huis om de wereld de strijd in zijn land te laten zien. "Ik had mijn familie, mijn kinderen, soms maanden niet gezien. Ik herkende mijn twee jaar oude dochter niet eens meer."

De fotograaf heeft veel ervaring in conflictgebieden. In zijn vijftien jaar als fotojournalist versloeg hij meerdere oorlogen in Irak en in Libië. Toch was de strijd in Mosul anders, zegt Al-Rubaye. "De vijand was hier heftig en onvoorspelbaar."