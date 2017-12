Kritiek op veiligheidszones voor vrouwen in Berlijn tijdens jaarwisseling

In Duitsland is kritiek ontstaan op de veiligheidszones voor vrouwen die tijdens de jaarwisseling worden ingericht in Berlijn en enkele andere grote steden. In die veiligheidszone kunnen vrouwen die door mannen worden lastiggevallen een veilig heenkomen zoeken.

Het is een reactie op de massale aanrandingen in Keulen en Hamburg bij de jaarwisseling 2015-2016. Zo'n 1200 vrouwen vrouwen werden in deze en enkele andere steden tegen hun wil betast.

Tent met crisismedewerkers

Vorig jaar werden tijdens de jaarwisseling bij de Brandenburger Tor in Berlijn 22 vrouwen aangerand. Dit jaar komt er dus een veiligheidszone die bestaat uit een tent met crisismedewerkers van het Rode Kruis die de vrouwen kunnen opvangen. Ook is er een wachtpost van de politie naast de tent.

In München is tijdens de oktoberfeesten met zo'n veiligheidszone geëxperimenteerd en dat is goed bevallen. 260 vrouwen hebben zich tijdens het ruim twee weken durende volksfeest gemeld, 30 van hen hebben daarna aangifte gedaan bij de politie.