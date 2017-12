Meesteroplichter Clifford Irving overleden

Clifford Irving nam in 1971 een enorm risico: hij gokte erop dat een van de rijkste mensen ter wereld zo'n grote kluizenaar was geworden, dat hij hem straffeloos voor een plannetje kon gebruiken. De vervalste autobiografie van Howard Hughes werd een van de grootste letterkundige schandalen van de vorige eeuw. Irving overleed kort voor de Kerst op 87-jarige leeftijd.

Howard Hughes was destijds een legendarisch figuur. De excentrieke uitvinder was een van de rijkste mensen ter wereld, had een filmstudio gehad en verhoudingen met actrices, maar leefde al jarenlang een teruggetrokken bestaan. De man zou extreme smetvrees en pleinvrees hebben en totaal verwilderd de wereld rondreizen.

De in 1930 geboren Irving probeerde ondertussen tevergeefs als schrijver naam te maken. Hij had enkele romans geschreven, had verslag gedaan voor NBC, maar echte roem bleef uit. Toen hij in 1968 het boek Fake! schreef over zijn buurman op Ibiza, de Hongaarse kunstvervalser Elmyr de Hory, kwam hij op een idee.

Hij wist uitgeverij McGraw-Hill ervan te overtuigen dat Howard Hughes groot fan was van het boek. De miljardair zou zelfs zo ingenomen zijn met het resultaat dat hij Irving in vertrouwen wilde nemen om een autobiografie te schrijven. Als bewijs leverde Irving een samenvatting van drie kantjes in de hand van Hughes.