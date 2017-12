Zeker 81 journalisten dit jaar door geweld omgekomen

Onder de doden zijn acht vrouwen. Een van hen is de Zweeds Kim Wall, die omkwam in de onderzeeër van de Deense uitvinder Peter Madsen. Ook opvallend was de moord op de Maltese onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia, die in haar auto werd opgeblazen.

De IFJ is ook bezorgd over de situatie in India. Daar kwamen dit jaar zeker zes journalisten door geweld om het leven en neemt het geweld tegen journalisten toe, ook door de politie die bij het neerslaan van betogingen ook journalisten die verslag doen hard aanpakt.