Podcast: Met het oog op de jaarwisseling en twee bijzondere familiegesprekken

In de wekelijkse podcast van Met het oog op morgen dit keer een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik op 2018. Deze week stond in het teken van de feestdagen, een periode waarin de presentatoren van Het Oog traditiegetrouw de hoogte- en dieptepunten van het jaar met elkaar doornemen.

Wat zijn de goede journalistieke voornemens van de presentatoren, wat blijft ze bij van het afgelopen jaar en welke onderwerpen moeten in 2018 echt meer aandacht krijgen? Daarnaast een column over 2017 door de ogen van cabaretier Lebbis.

Een andere jaarlijkse traditie zijn de familiegesprekken die Het Oog heeft met bekende families. In de podcast dit jaar het gesprek met schrijver Bart Chabot en zoon Splinter, die de landelijk voorzitter is van de JOVD. Hoe rock-'n-roll vindt de familie Chabot de Nederlandse politiek en in het bijzonder "de heel foute dixieland-jazz" van de VVD.

Daarnaast schoof deze Kerst een deel van de familie Blokhuis aan bij presentator Max van Weezel. Leo Blokhuis is een bekende popmuziekkenner, broer Paul is staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Fred is predikant in Nieuwegein. Hoe is de band tussen de broers en welke rol heeft het geloof in het grote gezin?

Paul Witteman en Mike Boddé vertellen over de bijzondere uitzending van het tv-programma Podium Witteman, die ze dit jaar maakten voor Kerstavond. Boddé voerde samen met het Radio Filharmonisch Orkest een deel op van het Tweede Pianoconcert van de Russische componist Sergej Rachmaninov.