De brandweer is uren bezig geweest met het bestrijden van de brand in de glasfabriek in Maastricht. Op het terrein brak vanmiddag brand uit nadat de oven kapot was gegaan. Daardoor stroomde er 300 ton vloeibaar glas weg.

Een deel van het bedrijfsterrein is ontruimd. De brandweer was ook lang bezig met het koelen van het glas en de oven.

Er was veel rook maar die verdween toen het vuur was geblust. De meetploegen van de brandweer hebben geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen gemeten.