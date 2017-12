Hevige sneeuwval veroorzaakt files in wintersportgebieden

Sneeuwval en gladheid veroorzaken veel verkeersproblemen in wintersportgebieden in Europa. Vooral in Frankrijk, Belgiƫ en Luxemburg is het oppassen geblazen, waarschuwt de ANWB.

In de Franse Alpen is vanwege de sneeuw zeker tot morgen code oranje van kracht. Het heeft daar vannacht veel gesneeuwd. Op sommige plekken viel ruim een halve meter sneeuw.

De sneeuwval speelt het verkeer daar parten. Veel wegen zijn afgesloten. Ook is het extra druk met wintersporters die of nog vakantie hebben of terug gaan naar huis.

Ook in andere wintersportgebieden zijn er verkeersproblemen. In grote delen van de Belgische Ardennen sneeuwt het zo hard dat de snelwegen op sommige plekken vrijwel onbegaanbaar zijn. Het verkeer op Belgische wegen die naar Luxemburg leiden, staat muurvast.

Op de E25 van Maastricht naar Luxemburg heeft het verkeer ook veel last van de sneeuwval. Op lokale wegen in Luxemburg is het vrijwel overal glad door de sneeuw.