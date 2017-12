Soloklimmers en mensen zonder benen komen Everest niet meer op

Alpinisten mogen in Nepal niet meer in hun eentje de bergen in. Daarmee komt ook een einde aan solobeklimmingen van Mount Everest. In een poging het aantal sterfgevallen in het Himalaya-gebergte terug te dringen, is een reeks nieuwe veiligheidsmaatregelen ingesteld. Die verbieden ook beklimmingen door blinden en mensen zonder benen, meldt de BBC.

Gemiddeld komt een op de tien klimmers om. Dit jaar zijn op Mount Everest zes doden gevallen. Onder hen de beroemde Zwitserse bergbeklimmer Ueli Steck en de 85-jarige Min Bahadur Serchan, die als oudste ooit de berg probeerde te bedwingen. Vorig jaar overleed op Everest de Nederlander Eric Arnold, kort nadat hij de top had bereikt.

Iedere buitenlandse bergbeklimmer moet voortaan in Nepal vergezeld zijn door een gids. Dat draagt niet alleen bij aan de veiligheid, maar levert ook banen op. Bergbeklimmers zijn voor het land een belangrijke bron van inkomsten, ook dankzij de klimvergunningen die al snel 10.000 euro per persoon kosten.

Hari Budha Magar, een Nepalese militair die op missie in Afghanistan beide benen verloor maar desondanks van plan is Everest te beklimmen, noemt de nieuwe regels op Facebook discriminatoir en onrechtvaardig. De gurkha zegt de berg "wat het kabinet ook besluit" op te willen.