Brrr: zo is het om een wedstrijdje te zwemmen in water kouder dan 5 graden

Zwemmen in water van 5 graden, hoe is dat? "Als ik net het water in ga, zijn de eerste twee tot drie minuten hels. Het voelt als duizenden prikjes over je hele lichaam. Dat is de tijd die je lichaam nodig heeft om te acclimatiseren," vertelt ijszwemmer Fergil Hesterman. "Na die minuten voelt het aangenaam en heb ik geen last van de kou en kan ik ontspannen. Een paar minuten later begin je te rillen en wordt je huid bleek, want je lichaam koelt af."

Na drie Nederlandse Kampioenschappen ijszwemmen vindt vandaag de allereerste editie plaats van de Amstel Ice Swim. Dit is een ijszwemwedstrijd in de Amsterdamse Amstel, in watertemperaturen van 5 graden Celsius of kouder. Tijdens deze wedstrijd nemen ijszwemmers uit verschillende landen het tegen elkaar op in afstanden van 50, 100, 200, 500 meter en 1 kilometer.

Fergil Hesterman is een van de deelnemers en tevens organisator van de wedstrijd. Hij zwemt al zijn hele leven en begon in 2015, na een hersenschudding, aan zwemmen in water van maximaal 5 graden Celsius. Op het NK in januari 2016 eindigde hij als eerste. Hiermee plaatste hij zichzelf voor het WK. Ook is hij de eerste Nederlander die 1 mijl in ijskoud water zwom.

Overal een ijsmijl zwemmen

Momenteel is Hesterman bezig om de Ice Seven af te leggen; op elk werelddeel een ijsmijl zwemmen. "Tot nu toe is de Ice Seven volbracht door een vrouw uit New York, ik hoop de eerste man te worden. Ik heb twee werelddelen gehad, Noord-Amerika en Europa."