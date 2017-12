Eurlings maakt openlijk excuses voor slaan ex

Camiel Eurlings heeft voor het eerst openlijk zijn excuses aangeboden voor de mishandeling van zijn ex-vriendin. In de NRC betuigt de oud-minister en het IOC-lid spijt.

"Ik heb er lang over gezwegen en de publieke impact daarvan onderschat", zegt Eurlings in een interview met de krant. "Ik ben inmiddels tot de conclusie gekomen dat ik mij moet excuseren tegenover mijn ex-vriendin, het Internationaal Olympisch Comité (IOC), sportkoepel NOC*NSF, alle olympische sporters en nog breder: het Nederlandse publiek."

Schikking

In december 2015 deed de ex-vriendin van Eurlings aangifte tegen hem, omdat hij haar een half jaar eerder zou hebben geslagen. Het Openbaar Ministerie besloot Eurlings te vervolgen.

In maart trof Eurlings een schikking met het OM. De oud-minister heeft onbekende afspraken gemaakt met het OM, waardoor hij niet voor de rechter hoeft te verschijnen. De schikking is geen erkenning van schuld.

Onjuist beeld

Eurlings zegt dat de beelden in de media over de mishandeling niet kloppen. Hij spreekt zelf van een "wederzijds handgemeen", maar wil verder geen details geven.

Hij had niet gedacht dat hij ooit een vrouw zou slaan, vertelt hij in de NRC. "Ik had het nooit in mijn leven meegemaakt, dat er een handtastelijkheid ontstond. En ik zal het zeker niet meer meemaken, never again."

Over de schikking zegt Eurlings dat hij geen boete heeft betaald. Hij zou alleen enkele dagen maatschappelijk werk hebben verricht.

Roep om terugtreden

Vorige week gaf Eurlings al via zijn advocaat een verklaring uit waarin hij het beeld in de media tegensprak dat hij zijn ex zwaar heeft mishandeld. Die verklaring schoot bij enkele Kamerleden in het verkeerde keelgat. Zij vinden dat Eurlings moet opstappen als bestuurslid van sportkoepel NOC*NSF.

"Het was een ongelukkige verklaring van iemand die een voorbeeldfunctie heeft", zei D66-Kamerlid Diertens.

IOC

Eurlings zegt dat hij niet heeft overwogen om terug te treden als bestuurslid bij NOC*NSF, omdat hij hecht aan zijn verantwoordelijkheid als lid bij het Internationaal Olympisch Comité. Hij vindt het belangrijk om vanuit die functie dicht bij NOC*NSF te staan.

Eurlings is niet van plan geweest de functie bij het IOC op te geven. "Alleen op aandringen van het IOC had ik dat gedaan."