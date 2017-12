Wekdienst 30/12: Uitvaart overleden model en laatste dag vuurwerkverkoop

Ga je vandaag op pad? Dit is het overzicht van de files en de situatie op het spoor.

Wat brengt vandaag?

• In Roermond wordt vandaag afscheid genomen van Ivana Smit. Het is een nadrukkelijk openbare uitvaart en de familie van het fotomodel hoopt dat er veel mensen komen om haar een laatste eer te bewijzen. De achttienjarige Smit overleed onder verdachte omstandigheden in Maleisië, eerder deze maand. Het OM is een onderzoek begonnen naar haar dood.

• Michael van Gerwen speelt vanavond in de halve finale van het WK darts in Londen. De regerend kampioen neemt het op tegen de Brit Rob Cross, nadat hij in de kwartfinale landgenoot Raymond van Barneveld versloeg.

• Het is de laatste dag dat er vuurwerk wordt verkocht in Nederland. Omdat Oudjaarsdag dit jaar op een zondag valt, zijn de winkels dan wettelijk dicht. Aan het einde van de dag komt de eerste schatting van de verkoopcijfers binnen.

• Het Van Dale-woord van het jaar is al bekend ("appongeluk"), maar vanavond wordt het woord van het Genootschap Onze Taal bekendgemaakt. Dat gebeurt tijdens de uitzending van De Avond van Taal op NPO 2. Genomineerd zijn: aflosboete, brexitbuit, filterbubbel, genderneutraal, #metoo, nepnieuws, plofklas, toetsenbordterrorist en weigeroma.