Weer autobranden in Utrecht en Veen

In Utrecht en Veen in Brabant zijn gisteravond en vannacht opnieuw auto's uitgebrand. In de Utrechtse wijk Transwijk-Noord ging een auto in vlammen op en in Veen staken volgens Omroep Brabant jongeren een autowrak in brand.

De auto die in Utrecht uitbrandde was een Volvo. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de auto raakte zwaar beschadigd. Er waren vannacht ook autobranden in De Meern.

De afgelopen dagen brandden verspreid door Utrecht al zeker vijftien auto's uit. Waarschijnlijk zijn de branden aangestoken.

Veen

In Veen waren ongeveer vijftig jongeren betrokken bij het in brand steken van een autowrak. Een persoon is aangehouden, meldt Omroep Brabant.

De afgelopen dagen waren meer autobranden in Veen. Gisteren bekogelden relschoppers ook de politie en brandweer met stenen. Twee mensen zijn aangehouden. Het Brabantse dorp is berucht om de traditie om rond de jaarwisseling autowrakken in brand te steken.