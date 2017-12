Ringo Starr en Barry Gibb zijn nu 'knight'

Ringo Starr en Barry Gibb zijn door koningin Elizabeth geridderd. De Beatles-drummer en de Bee Gees-zanger staan op de lijst van Britten die worden geƫerd voor hun verdiensten, dienstbaarheid of moed.

Op de erelijst, die twee keer per jaar wordt gepubliceerd, staan ook oud-vicepremier Nick Clegg, jurylid Darcey Bussell van Strictly Come Dancing en schrijver Michael Morpurgo, bekend van het boek War Horse.

Koningin Victoria introduceerde in de negentiende eeuw de traditie om rond de jaarwisseling Britten te eren. Ook onbekenden komen daarvoor in aanmerking. Dit jaar gaat die erkenning onder meer naar vrijwilliger Margaret Jamieson en Geoffrey Evans, die meer dan veertig jaar gemeenteraadslid is.

Het publiek kan Britten nomineren voor de erelijst, waarna twee commissies zich erover buigen. Daarna moet de premier de nominaties nog goedkeuren. De titel wordt vergeven door Elizabeth of een ander belangrijk lid van het Britse koningshuis.