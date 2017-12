Aldi haalt kipfiletstukjes terug om mogelijke listeria-besmetting

Supermarktketen Aldi roept kipfiletstukjes in verschillende smaken terug, omdat het vlees mogelijk besmet is met de listeriabacterie. Het gaat om de smaken 'Classic', 'Kruiden' en 'Pikant' met een houdbaarheidsdatum van 28 december tot en met 15 januari. Dat betekent dat een deel van het vlees mogelijk bij het kerstdiner is gegeten.

De keten verzoekt klanten de kip niet te eten. Ook zonder aankoopbewijs krijgen ze hun geld terug als ze de kipstukjes terugbrengen.

De listeriabacterie is vooral gevaarlijk voor zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem. In Nederland worden elk jaar tussen de 45 en 60 mensen ziek van de bacterie, van wie zo'n twintig mensen overlijden.