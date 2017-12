Sneeuwchaos dreigt in Franse Alpen

De VerkeersInformatieDienst (VID) adviseert Nederlanders die van en naar de Franse Alpen willen reizen om pas zaterdagmiddag de weg op te gaan in het gebied. Vrijdagnacht en zaterdagmorgen gaat het flink sneeuwen in de Franse Alpen. De Franse weerdienst heeft daarom code oranje afgegeven.

Naar verwachting valt er zo'n 20 tot 30 centimeter sneeuw en hogerop kan dat oplopen tot een halve meter. Diverse wegen moeten waarschijnlijk worden afgesloten in afwachting van sneeuwploegen. Vooral in de buurt van het bij Nederlanders populaire ski-oord Val Thorens worden veel problemen verwacht.

Wintersportfiles

Zaterdag is altijd al een drukke dag op de wegen in wintersportgebieden. Veel accommodaties kunnen alleen van zaterdag tot zaterdag geboekt worden, dus er zijn veel mensen onderweg. Daarbij is het ook nog eens kerstvakantie. Ook in andere Alpenlanden kunnen daarom wintersportfiles worden verwacht.

Na 12.00 uur zaterdagmiddag stijgt de sneeuwgrens door de aanvoer van warmere lucht en nemen de verkeersproblemen af, verwacht VID.