Demonstraties tegen regering in Iraanse steden

In diverse Iraanse steden is gedemonstreerd tegen de regering van president Rohani. De grootste acties waren in Kermanshah, een stad in het westen van het land. Ook in Rasjt, in het noorden, zijn grote demonstraties geweest. De demonstraties begonnen gisteren in het noorden. Mensen gingen daar aanvankelijk de straat op om te demonstreren tegen stijgende voedselprijzen.

Gaandeweg verlegden de demonstranten hun aandacht naar de regering in het algemeen. Zo beklaagden ze zich over corruptie en de betrokkenheid van Iran bij de conflicten in Syrië en Irak. De demonstranten scandeerden leuzen als "het volk bedelt en de geestelijken gedragen zich als God". Ze riepen ook op tot de vrijlating van politieke gevangenen.

Politieke demonstraties zijn zeldzaam in Iran. De laatste keer dat mensen massaal de straat op gingen tegen de regering was in 2009. Destijds werd ruim acht maanden gedemonstreerd tegen de herverkiezing van oud-president Ahmadinedjad. Demonstraties voor loonsverhoging of tegen ontslagen komen veel vaker voor.