Vrouw redt haar drie kinderen uit zinkende auto

Een vrouw uit het Overijsselse Giethoorn heeft vanmorgen zichzelf en haar drie kinderen uit een zinkende auto gered. Ze beschrijft de ervaring op Facebook als "doodeng en machtig koud".

De vier waren onderweg naar het zwembad. Ze reden over de Veldweg in Wanneperveen toen het misging. De vrouw raakte met haar auto in de slip door de gladheid en belandde in de vaart. "Binnen enkele seconden moet je beslissen. Hoe maak ik de kinderen los en hoe kom ik buiten?", schrijft de vrouw.

Nadat ze de gordels van haar kinderen had losgemaakt, probeerde ze de deur te openen. Dat lukte eerst niet. "Toen de auto bijna was volgelopen met water heb ik de deur los getrapt."

Ze wist daarna zichzelf en haar drie kinderen vanuit het ijskoude water op het droge te krijgen, meldt RTV Oost. "Ik eruit, de kinderen een voor een eruit. En dan nog 2,0 meter zwemmen naar de kant, in ijskoud water en volgezogen kleding...."

Het viertal werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. "En nu het goede nieuws, we zijn alle vier ongedeerd", schrijft ze. "En een gelukkig nieuwjaar."