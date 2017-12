'Na 10 jaar schapen als buren, komen er nu eindelijk mensen'

Van de 65 verkochte woningen vallen er 34 in de goedkopere categorie. Henk Ploeger is één van de kopers. Sinds begin december woont hij in zijn nieuwe huis in Blauwestad. "Wij komen uit Winschoten en vonden Blauwestad altijd al een schitterend gebied. Maar bouwen op een vrije kavel kost minimaal 500.000 euro en dat konden we nooit betalen. Met de projectbouw kwam het opeens wel binnen ons bereik."

Voor een bedrag van rond de drie ton heeft hij een vrijstaand huis op een kavel van 570 vierkante meter. "En dan hebben we nog 600 vierkante meter grond van de provincie in bruikleen erbij gekregen. Het is dan wel projectbouw, maar toch geen standaard huis. We konden kiezen of we ook een bovenverdieping wilden. Dat hebben we niet gedaan, we willen liever alles gelijkvloers."