Renovatie van Het Loo, 'onze kracht is dat alles echt is'

We lopen de zitkamer van koningin Wilhelmina binnen. Het tapijt is flink versleten, aan de rand zit een gat. Restaureren wordt een flinke klus. Is het niet makkelijker en goedkoper om een reproductie te laten maken? "De kracht van dit paleis is dat alles echt is. Over dit kleed heeft koningin Wilhelmina gelopen. Op het moment dat je het vervangt door een reproductie, ben je dat gevoel kwijt. En dat willen we niet," zegt De Haan. "We willen blijven wie we zijn, dat laten zien wat we nu ook laten zien: het echte spul!"

Behang van leer of papier?

En bij voorkeur in de oorspronkelijke kamers. De zitkamer van Wilhelmina zal verhuizen naar een etage hoger, waar ze destijds echt haar zitkamer had. Klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. De Haan wijst naar de muren. "Dat behang ziet eruit als leer, maar het is papier. Dat gaan we er heel voorzichtig vanaf halen en boven opnieuw aanbrengen. De kamer boven is 20 cm hoger."

Liggen op zolder dan nog wat rollen behang toevallig? De Haan lacht. "Nee, dat niet. Maar we vermoeden dat de rand van het behang 20 centimeter is teruggeslagen toen het in 1984 beneden werd bevestigd. Zo niet, dan laten we de strook behang namaken."

De Haan ziet de renovatie als een avontuurlijke periode. Alles wat je verplaatst en van de muren haalt kan een verrassing opleveren. De Haan: "Dat is juist zo leuk en spannend. Ik ben erg benieuwd naar wat er allemaal tevoorschijn komt. En wat we aan nieuwe informatie vinden over de bouwgeschiedenis van het paleis. Ik ben ervan overtuigd dat er bijna een boek over te schrijven valt."