Techbedrijven waren overal in 2017 en niet iedereen wordt daar blij van

"Jij", zo stond groot op de cover van de speciale 'Person of the Year'-editie van TIME in 2006. Geen persoon, maar een onmetelijk grote groep personen werd aangewezen als de persoon die het meest zijn stempel op 2006 wist te zetten: de talloze makers van alle informatie op internet.

Het was tekenend voor een tijd waarin optimisme over technologie en het internet overheerste. Natuurlijk, de Europese Commissie lag met Microsoft in de clinch over misbruik van het monopolie dat het bedrijf toen nog had. Maar veel van de zorgen die we nu hebben, waren toen nog ondenkbaar.

Nepnieuws? Destijds werd nog vol lof gesproken over user generated content en web 2.0. Facebook dat alles van je weet? Buiten Amerikaanse universiteiten was die site nog vrijwel onbekend en gebruikte iedereen nog MySpace of, in Nederland, Hyves.

Ruim tien jaar later is de toon wel anders. Zijn we sceptischer geworden over technologie? En merken techbedrijven dat dan in hun portemonnee?

World Brain

In de jaren dertig voorspelde de Britse schrijver H.G. Wells, bekend van War of the Worlds, al van een World Brain, een gigantische encyclopedie waar iedereen uit zou kunnen putten. Vrij toegankelijke informatie voor iedereen zou kunnen leiden tot meer begrip voor elkaar en zou ons dichterbij vrede brengen, schreef Wells.