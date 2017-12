Ook na 20 jaar is Harry Potter in Londen nog altijd een grote hit

Harry Potter-themadiners, -lezingen, -escape rooms, -pop-upstores: in Londen wordt dit jaar uitgebreid stilgestaan bij het twintigjarig jubileum van de boeken over de tovenaarsleerling. De nieuwste spin-off is de expositie Harry Potter: A History of Magic in de British Library.

Makkelijk is het niet om op korte termijn aan kaartjes te komen, de expositie is al weken van tevoren uitverkocht. Alleen als je lang van tevoren boekt, maak je kans. Al voor de opening eind oktober waren er 30.000 kaarten verkocht.

Direct na binnenkomst loop je tegen een bijzonder stuk aan. Het is de originele synopsis van het eerste boek, Harry Potter en de Steen der Wijzen. Schrijfster J.K. Rowling stuurde het A4'tje naar een heleboel uitgeverijen in de hoop dat ze haar boek wilden publiceren. Niemand hapte.

Excitement

Totdat Nigel Newton, directeur van uitgeverij Bloomsbury, het aan zijn achtjarige dochter Alice liet lezen. Zij vroeg direct om meer en toen ze het boek uit had schreef ze haar reactie met potlood op een verkreukeld wit papiertje: The excitement in this book made me feel warm inside. I think it's possibly one of the best books an 8/9 year old could read. Dat briefje deed haar vader besluiten Harry Potter uit te geven. Nu hangt de notitie naast de synopsis in de British Library.