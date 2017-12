Twee oliebollenkramen in brand in Eindhoven

In korte tijd is in twee oliebollenkramen in Eindhoven brand geweest. De politie gaat ervan uit dat de branden zijn aangestoken. Waarom dat is gebeurd en wie er verantwoordelijk voor is, wordt uitgezocht.

Een van de branden brak vanmorgen uit in een oliebollenkraam aan de Tongelresestraat in Eindhoven. De andere brand was afgelopen nacht in een kraam aan het Nederlandplein.

Van een van de oliebollenkramen is niks meer over. "Dit is echt een klap", zei de eigenaar van de kraam eerder tegen Omroep Brabant. De kraam kan niet meer open. Toch kan de oliebollenbakker wel oliebollen blijven verkopen. "Een heel goede collega heeft een van zijn kramen ter beschikking gesteld."

De politie is op zoek naar getuigen van de brand.