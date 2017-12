Personeel Zeeuwse instelling bezorgd over terugkeer gewelddadige patiënt

Personeel van de geestelijke gezondheidsinstelling Emergis in het Zeeuwse Kloetinge is bezorgd over de terugkeer van een gewelddadige patiënt, die negen maanden geleden werd overgeplaatst naar een instelling voor intensieve behandeling in Eindhoven. Dat gebeurde toen na een veroordeling door de rechter en naar aanleiding van "extreme geweldsincidenten met blijvend letsel bij personeel".

Het personeel van de afdeling High Intensive Care (HIC) heeft een brandbrief gestuurd naar de directie, bevestigt Emergis na berichtgeving daarover van het AD, dat de brief heeft ingezien. "We voelen ons onveilig, we merken dat wordt gewerkt met de angst dat (de patiënt) weer zal toeslaan. Het is niet óf, maar wanneer", citeert de krant.

Het AD schrijft dat de vrouw zeer fors en gericht geweld heeft gepleegd tegen medewerkers van de instelling. Ze zou zeer berekenend zijn en pas aanvallen wanneer er geen noodsignaal afgegeven kan worden. Bij zo'n aanval zou ze medewerkers trappen en proberen te wurgen.

Overplaatsing

Gerco Blok, aanstaand bestuurder van Emergis, wil niet ingaan op het gedrag van de vrouw, maar zegt tegen de NOS dat de herplaatsing geen besluit is van de directie. Volgens hem is er sprake van een opnameplicht als de patiënt ook uit de regio komt. "Wij zijn de enige in Zeeland die dit soort opnames doen. Het alternatief is dat we haar ontslaan en dat is niet verantwoord."

Volgens Blok wordt er bij patiënten met dit soort zware problematiek geprobeerd om een overplaatsing te regelen. Daarbij moet worden gedacht aan ggz-instellingen die beter zijn beveiligd, ook buiten de regio. "Je hebt wel te maken met wachtlijsten. Er moet ook plek zijn." Een aantal medewerkers zegt tegen het AD bang te zijn dat die wachtlijsten te lang zijn en dat ze voor die tijd slachtoffer worden van de vrouw.

Een andere mogelijkheid is een overplaatsing naar een tbs-instelling, maar de kosten daarvan zijn volgens Blok aanzienlijk hoger en ook daar moet plaats zijn. Daarnaast gaan overplaatsingen ook in overleg met zorgverzekeraars, die als financiers ook betrokken zijn bij overplaatsingen. Tot een overplaatsing mogelijk is, neemt de instelling veiligheidsmaatregelen.

Tussen strafrecht en gezondheidszorg

De aanstaand bestuurder van Emergis denkt dat de problemen zoals die zich nu voordoen op de HIC in Kloetinge grotendeels het gevolg zijn van twee ontwikkelingen. "Allereerst heb je de beddenafbouw", zegt Blok, waarmee hij doelt op de geplande afname van bedden in ggz-instellingen. "Daarnaast is dit een ingewikkelde groep die eigenlijk tussen het strafrecht en de gezondheidszorg in valt. Er is meer capaciteit nodig voor dit soort patiënten."