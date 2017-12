Onze correspondent in de VS blikt terug op 'krankzinnig nieuwsjaar'

Politiek is een zwaarbeladen onderwerp geworden. Arjen merkt dat Amerikanen er steeds terughoudender over zijn. "Ik ben goed bevriend met mijn Republikeinse buren en daar ontstaat ruzie binnen de familie zodra je het over Trump of politiek hebt. Terwijl er vroeger wel graag over werd gesproken. Nu krijg je de waarschuwing er liever niet over te beginnen."

2017 staat in het teken van fake news en alternative facts. Trumps inauguratie in januari is daar een goed voorbeeld van. Witte Huiswoordvoerder Sean Spicer sprak van "de grootste mensenmassa ooit bij een inauguratie". Op luchtfoto's was te zien dat die bewering onjuist was.

"Bij The Mall zagen we honderdduizenden feestvierende Trumpfans", herinnert Arjen zich die dag in de hoofdstad. "Maar het was lang niet zo druk als bij de eerste inauguratie van Obama, hoewel dat later glashard werd ontkend. De president zegt zoveel dingen die aantoonbaar onwaar zijn. Het lijkt hem niets uit te maken."