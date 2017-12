Kind veroorzaakte flatbrand in New York

Een kind van 3 dat aan het spelen was met een fornuis heeft de flatbrand in het New Yorkse stadsdeel The Bronx veroorzaakt. Dat heeft burgemeester De Blasio bekendgemaakt. De moeder liet haar voordeur open staan toen ze met haar kinderen vluchtte, waardoor het vuur vrij spel had.

Bij de brand kwamen twaalf mensen om het leven, onder wie vier kinderen van 1, 2 en 7 jaar oud. Ook zijn er meerdere zwaargewonden, waarvan er vier er slecht aan toe zijn.

De brand brak iets voor 19.00 uur lokale tijd uit op de derde verdieping van het gebouw. Het vuur greep razendsnel om zich heen.

Ongeveer 160 brandweermannen waren nodig om de brand onder controle te krijgen. Ze moesten werken in barre omstandigheden: het vriest 9 graden en door de wind ligt de gevoelstemperatuur nog lager.

Ernstigste brand

Burgemeester De Blasio spreekt van "de ernstigste brand in zeker 25 jaar". "Het is aan de snelle reactie van de brandweer te danken dat waarschijnlijk twaalf mensen uit het gebouw zijn gered en het zullen overleven", zei hij voor het gebouw tegen de pers.

In 2007 brak er een soortgelijke brand uit in dezelfde buurt. Daarbij kwamen negen kinderen en een volwassene om het leven. Die brand werd veroorzaakt door een kachel.