Romantische film over Bataclan-drama komt er voorlopig niet ​

Een Franse zender heeft de productie van een romantische film die zich afspeelt tegen de achtergrond van de aanslag in het Bataclan-theater in Parijs stilgelegd. Een petitie tegen de film, die nabestaanden 'pijnlijk' noemen, werd bijna 40.000 keer ondertekend.

De televisiefilm Ce soir-lá (Die Nacht) is een project van de publieke omroep France 2. De productie werd aangekondigd als een "prachtig liefdesverhaal". Hoofdpersonen zijn een vrouw en een voorbijganger die op de avond van de aanslag, op 13 november 2015, mensen helpen vluchten uit de concertzaal.

Als overlevenden later vragen wie hen geholpen heeft, lopen zij elkaar opnieuw tegen het lijf en worden de twee verliefd.

'Gaat alleen om liefdesgeschiedenis'

Nabestaande Claire Peltier verloor haar man bij de aanslag en begon een petitie tegen de televisiefilm. Ze zegt dat de productie pijnlijk en schokkend is voor nabestaanden. Volgens Peltier is het nog veel te vroeg voor een film over zo'n bloedige gebeurtenis.

Het verweer van de makers was dat de film zich bewust niet richt op het drama dat zich heeft afgespeeld in het theater. "Het is alleen een kapstok, zeggen zij", vertelt correspondent Frank Renout. "De film gaat volgens hen echt alleen om het liefdesverhaal." In de film worden geen beelden van de aanslag vertoond.

Voorlopig stopgezet

Volgens de omroep moet de film nog worden bekeken door leidinggevenden en was er nog geen uitzenddatum bekend. De productie wordt stopgezet totdat met alle organisaties voor overlevenden en nabestaanden is gesproken.

Bij de aanslag in het Bataclan-theater kwamen 90 mensen om het leven en raakten tientallen anderen gewond. Op 13 november van dit jaar werd de aanslag nog uitgebreid herdacht in Parijs.