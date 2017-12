Filmzaal Paleis Soestdijk tijdelijk te bezichtigen

Bernhard vertelde ooit dat het gezin wekelijks een filmpje pikte. Via distributeurs kreeg hij speelfilms en natuurdocumentaires in handen, maar ook draaide hij wel eens de filmpjes die hij zelf van het gezin schoot.

"Wij zien ze in de weekend en weleens op maandag. Ook weleens als we gasten hebben", zei hij in 1968. "Ik kijk meer naar film dan naar televisie. Een film wordt daar zo klein. Hij komt niet tot zijn recht, zelfs niet met een kleurentelevisie."

Reserveren kan niet

Wie een kaartje heeft voor Paleis Soestdijk kan als extra een mini-rondleiding krijgen door de privé-filmzaal. Die duurt ongeveer 20 minuten.

Het aantal mensen dat een rondleiding kan krijgen is beperkt en van tevoren reserveren is niet mogelijk. Ook is de zaal niet toegankelijk voor rolstoelen.

De sleutels van Paleis Soestdijk zijn onlangs door het Rijksvastgoedbedrijf overgedragen aan particulieren. Die gaan er in de toekomst vooral tentoonstellingen en presentaties over innovatieve ontwikkelingen presenteren.