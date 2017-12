29 IS-verdachten opgepakt in Ankara

In de Turkse hoofdstad Ankara zijn 29 mensen opgepakt omdat ze banden zouden hebben met de terroristische organisatie IS. Enkelen van hen worden ervan verdacht dat ze een aanslag wilden plegen tijdens Oud en Nieuw, melden Turkse media.

De verdachten werden vanochtend vroeg opgepakt bij een serie invallen op verschillende plekken in Ankara. In totaal zouden arrestatiebevelen tegen 46 mensen zijn uitgevaardigd, vooral buitenlanders. Bij de invallen zijn veel documenten en gegevensdragers in beslag genomen.

Turkije wordt geregeld getroffen door aanslagen van aan IS gelieerde terroristen. Ook de verantwoordelijkheid voor de bloedige aanslag tijdens de vorige jaarwisseling, op een nachtclub in Istanbul, is opgeÃĢist door IS. Een Oezbeek schoot toen 39 mensen dood.

In de aanloop naar de komende jaarwisseling zijn de Turkse autoriteiten extra waakzaam. Zo zijn in Istanbul verschillende grote Oud-en-Nieuwfeesten op straat afgelast.