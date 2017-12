Cafés willen jongeren lokken met gangmakers

Cafés komen met een offensief om jongeren eerder op de avond naar de kroeg te lokken. Het tijdstip waarop jongeren uitgaan, verschuift steeds meer naar achter, tot na twaalven. Zeker in plaatsen met vaste sluitingstijden kost dat omzet.

Het Utrechtse bedrijf van Johanan Fraanje speelt hierop in. Gangmakerssociety werft in zo'n 20 plaatsen 200 zogeheten gangmakers. Deze jongeren tussen de 18 en 30 jaar krijgen in een aantal cafés met hun vriendengroep het eerste rondje gratis.

Fraanje legt het hoe en waarom uit: "We zien dat mensen sneller geneigd zijn een volle kroeg in te lopen. Zo willen we cafés helpen met de eerste aanwas."

Goede muziek?

Joris Middelbeek, student commerciële economie, deed in opdracht van het Arnhemse café 't Huys onderzoek. "Als jongeren uitgaan, willen ze zich vooral geen zorgen maken. Een lege kroeg roept vragen op. Is het er wel leuk? Draaien ze er goede muziek? Dus lopen ze door."

Volgens STAP, Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, is het lokken met alcohol tegen het zelfreguleringsbeleid van Koninklijke Horeca Nederland. Directeur Wim van Dalen is bang dat het gangmaken ertoe leidt tot dat jongeren meer drinken.

Fraanje is overtuigd van het tegendeel. "Nu komen jongeren vroeg op de avond bij elkaar om thuis te drinken. Die drank is veel goedkoper en daardoor drinken ze meer. Ik durf te beweren dat er hierdoor minder gedronken gaat worden."

Ook Wouter Janssen van café 't Huys ziet voordelen, schrijft Omroep Gelderland. "Nu zien wij vaak mensen aankomen die al dronken zijn."