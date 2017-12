Ontruimingen vanwege explosief in geldautomaat Leersum

Ongeveer 75 omwonenden van een winkelcentrum in het Utrechtse dorp Leersum zijn geƫvacueerd. De politie heeft hun woningen ontruimd omdat er een explosief in een geldautomaat was achtergebleven na vermoedelijk een mislukte plofkraak.

De politie kreeg rond 03.00 uur een melding dat ergens in het winkelcentrum was ingebroken. Agenten vonden echter niets bijzonders. Een tijdje later kwam er een nieuwe melding, maar nu dat er mogelijk een plofkraak was geweest. Het zou gaan om een geldautomaat in een supermarkt.

Opvang

Uit voorzorg werden alle woningen in een straal van 500 meter rond de automaat ontruimd. De bewoners werden opgevangen in een verzorgingshuis in de buurt.

Een explosievenverkenner vond in de automaat een explosief. Dat wordt naar een veilige locatie gebracht.

De omwonenden kunnen waarschijnlijk snel terug naar huis en de winkels gaan in de loop van de ochtend open. De politie onderzoekt nog wie er achter de poging tot plofkraak zat. Getuigen zeggen dat ze vannacht geschreeuw en een wegrijdende scooter hebben gehoord.