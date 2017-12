'Oliebol uit fabriek niet met liefde gemaakt? Echt wel'

Tien miljoen oliebollen maken ze in Spakenburg, bij Wouter de Graaf. Je mag het deze maand gerust een oliebollenfabriek noemen, al heeft directeur Aart de Graaf het liever over "een bakkerij". Dat heeft nog iets ambachtelijks.

Want menig kleine zelfstandige bakker, die er misschien 5000 of 10.000 maakt, zal schamper lachen over die fabrieksballen: "Die worden daar toch niet met liefde gemaakt, dan kán helemaal niet." De Graaf - inmiddels de vierde generatie van het familiebedrijf - denkt daar heel anders over.

"We zijn 365 dagen per jaar bezig met oliebollen. In januari keuren we de bollen die we her en der in december in de markt hebben gezien, vijf productontwikkelaars kijken hoe we het recept kunnen verbeteren, in mei en juni begint het overleg alweer met onze klanten. Wat is het beste product voor het najaar? Zo zijn er supermarkten die oliebollen in een speciale ovenzak willen verkopen. Kortom, zoveel aandacht, als dat geen liefde is..."