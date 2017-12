Wekdienst 29/12: nachtmetro in Rotterdam en Van Gerwen vs. Barney

Wat kun je vandaag verwachten?

• Rotterdam experimenteert vanaf vandaag met een zogeheten nachtmetro: metro's die op vrijdag- en zaterdagavond een uur langer doorrijden. Rotterdammers kunnen voorlopig tot 01.30 uur 's nachts de metro pakken.

• De Nederlandse sterren Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld ontmoeten elkaar in de kwartfinale van het WK darts in Londen. Van Gerwen is favoriet voor de wereldtitel en het is de vraag of Van Barneveld het hem lastig kan maken.

• En in de Indiase hoofdstad New Delhi wordt een politiebrigade opgezet die enkel uit vrouwen bestaat. Zij moeten andere vrouwen beschermen in een stad die bekendstaat om zijn vele verkrachtingen.

• Het is 20 jaar geleden dat de eerste Harry Potter-boeken verschenen. In Groot-Brittannië is er al het hele jaar aandacht voor de magische boekenserie en ook de nieuwste expositie in Londen is een groot succes.