Veel meer moorden in 2017, daders zouden vaker verward zijn

Het aantal moorden in Amsterdam daalde (van 23 in 2016 naar 15 in 2017), terwijl Utrecht en Rotterdam juist te maken kregen met meer dodelijk geweld.

De grootste stijging was in Limburg, waar vorig jaar slechts twee mensen om het leven werden gebracht en dit jaar vijftien. Ook in Friesland steeg het aantal moorden, van vier in 2016 naar tien in 2017.