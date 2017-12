Beurs sluit goed jaar af met stevige jaarwinst

Denderende beurzen

Ondanks geopolitieke spanningen en economische fricties - de brexit, VS versus Noord-Korea, de Chinese schuldenberg, en het opblazen van de wereldhandelsverdragen in de WTO, en het onberekenbare gedrag van de VS onder Trump - denderden de beurzen gewoon door.

Wall Street spant de kroon in het beursgeweld. De Dow Jones eindigde 25 procent hoger. Tegen alle verwachtingen in heeft de Amerikaanse president Donald Trump de beurzen meer goed dan kwaad gedaan. In de aanloop van zijn verkiezing gingen beurzen nog onderuit, want onberekenbaar en vage en wilde plannen, maar na zijn verkiezing schrijft Trump het ene na het andere beursrecord op zijn conto. De toonaangevende Dow Jones ging in een nagenoeg rechte lijn all time high van 18.000 naar bijna 25.000 punten, maar liefst 35 procent stijging.

Op de Londense beurs zorgt de brexit wel voor rimpelingen en een rem, maar is eigenlijk geen spelbreker. De Londense FTSE-index wint een kleine 7 procent op jaarbasis. Op de Japanse beurs hebben ze ook geen klagen. De Nikkei-index plust er ook 25 procent bij.

Beursbubbel?

Hikken de beurzen tegen grenzen aan? Staat er een bubbel op knappen? "Het aanwijzen van zeepbellen en al helemaal het voorspellen van het uiteenspatten ervan is een hachelijke zaak", zegt hoofd macrostrategie Elwin de Groot van de Rabobank. "Maar veel analisten zullen het erover eens zijn dat de kapitaalmarktrentes niet alleen historisch laag zijn, maar ook in verhouding tot de verwachte economische ontwikkeling, zoals groei en inflatie."

Wat 2018 gaat brengen? De meeste economen en beursanalisten houden rekening met een verder opgaande lijn. "Alle seinen staan op groen", zegt hoofdeconoom Han de Jong van ABN Amro.

De economie groeit voorlopig door en wordt breed gedragen, de afbouw van het opkoopprogramma in de VS en de eurozone krijgt geleidelijk vorm, en de rente in de eurozone gaat voorlopig niet omhoog. "Als de economie eenmaal draait is er serieus iets nodig om de groei te vertragen", denkt De Jong. Kortom, een vertrouwenwekkend fundament voor wellicht opnieuw een stevig beursjaar.