Van reces teruggehaalde politici lossen probleem in half uurtje op

Het debat over een nieuw onderwijs- en cultuurcomplex in Den Haag is snel beslecht. De gemeenteraad moest op aandringen van de SP terugkomen van kerstreces omdat de bouw van het complex was stilgelegd. Maar binnen een half uur kon wethouder Wijsmuller uitleggen dat het probleem is opgelost en dat de werkzaamheden verdergaan.

Ruim een week geleden bleek dat de bouwer van het nieuwe gebouw voor het Residentie Orkest, het Koninklijk Conservatorium en Nederlands Danstheater in het centrum van Den Haag de werkzaamheden plotseling had stilgelegd. Er was een conflict met de aannemer over het technisch ontwerp. Vanavond bleek dat de partijen de afgelopen dagen al overeenstemming hadden bereikt.

De politiek wilde meer details over de ruzie, maar Wijsmuller wil hier verder niets over kwijt. Volgens de wethouder wordt de raad elk kwartaal met rapportages bijgepraat over de laatste stand van zaken en is dat voldoende.

De late komst van SP'er Aisha Akhiat op de vergadering leverde gemor op in de raad. Zij had iedereen van reces teruggeroepen. CDA'er Michel Rogier spreekt op Twitter zijn ongeloof erover uit.