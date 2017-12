Video: als jeugdvoetballer hield Van Dijk al (bijna) alles tegen

"Ik verheugde me vooral op de penalty's na de wedstrijd. Dan had ik tenminste nog iets te doen", vertelt Jordy Brugel, de keeper van het jeugdteam waar verdediger Virgil van Dijk (26) zijn voetballoopbaan begon.

Gisteren werd bekend dat Van Dijk voor 84,5 miljoen euro verhuist van Southampton naar Liverpool. De verdediger is daarmee de duurste Nederlandse voetballer ooit. Zijn teamgenoten bij amateurclub WDS'19 uit Breda wisten zestien jaar geleden al dat Van Dijk het ver zou gaan schoppen.

Als jeugdspeler was hij beter dan veel leeftijdsgenoten. Het team waarin hij speelde, kreeg in een seizoen maar één doelpunt tegen. De keeper hoefde nauwelijks in actie te komen. "Ik vond het leuk om te winnen", zegt Brugel. "Maar als jeugdspeler van 9 of 10 jaar oud wil je ook wel wat te doen hebben."

